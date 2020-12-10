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رؤوف جاسر: مرتضى منصور سبب أزمات الزمالك منذ دخوله للنادي

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أكد رؤوف جاسر رئيس الزمالك السابق أن مرتضى منصور اتخذ موقفا صارما ضد أعضاء مجلس الزمالك في 2005 والمشاكل انتقلت إلى وزير وقتها، أزمات الزمالك في 2005 جاءت من مرتضى منصور نفسه. 

وقال ياسر في تصريحات لبرنامج المانش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى ان عقد جلسة لتقريب وجهات النظر مع مرتضى منصور عام 2006 لكنه استمر

في انفراده بالقرارات.

وتابع انه كان دائم الهجوم على كاجودا وأحمد رمزي في 2006 وهو ما دفع رمزي للرد عليه. وأضاف انه حاول إقناعه بدعم الفريق بدلا من الهجوم ضد الجهاز الفني. أتم مرتضى هو سبب أزمات الزمالك منذ دخوله للنادي

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