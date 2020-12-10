رؤوف جاسر: مرتضى منصور سبب أزمات الزمالك منذ دخوله للنادي

أكد رؤوف جاسر رئيس الزمالك السابق أن مرتضى منصور اتخذ موقفا صارما ضد أعضاء مجلس الزمالك في 2005 والمشاكل انتقلت إلى وزير الرياضة وقتها، أزمات الزمالك في 2005 جاءت من مرتضى منصور نفسه.
وقال ياسر في تصريحات لبرنامج المانش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى ان عقد جلسة لتقريب وجهات النظر مع مرتضى منصور عام 2006 لكنه استمر
وتابع انه كان دائم الهجوم على كاجودا وأحمد رمزي في 2006 وهو ما دفع رمزي للرد عليه. وأضاف انه حاول إقناعه بدعم الفريق بدلا من الهجوم ضد الجهاز الفني. أتم مرتضى هو سبب أزمات الزمالك منذ دخوله للنادي
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