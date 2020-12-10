سوق الانتقالات | فولفسبورج يعلن تعاقده مع أستر فرانكس

أعلن نادي فولفسبورج الألماني اليوم الأربعاء، تعاقده مع أستير فرانكس، نجم منتخب بلجيكا للشباب تحت 19 عامًا، بدءًا من الموسم المقبل، بعقد يمتد حتى عام 2025.

وسينضم فرانكس 18/ عامًا/، لصفوف فولفسبورج قادمًا من نادي ميتشلين البلجيكي، الذي لعب للمرة الأولى في صفوف فريقه الأول الموسم الماضي، علمًا بأنه أحرز ثلاثة أهداف في عشر مباريات لعبها في الدوري البلجيكي هذا الموسم. وتحدث مارسيل تشافر، المدير الرياضي لفولفسبورج، عن لاعب الوسط البلجيكي الواعد قائلًا “إنه لاعب موهوب للغايةوأصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول لميتشلين في سن 17 عامًا، ويمكنه اللعب في مراكز مختلفة بخط الوسط.. سيكون من الممتع العمل معه وتطويره”.

من جانبه، قال فرانكس “اللاعبون الشباب في فولفسبورج لديهم فرص ممتازة لاتخاذ الخطوة التالية، وأتطلع بالفعل لأن أكون جزءًا من الفريق اعتبارًا من الصيف المقبل وحتى ذلك الحين، سوف أستمر في تقديم كل ما لدي من أجل ميتشلين حتى يكون لدينا موسم ناجح”.

يذكر أن فولفسبورج يتواجد في المركز الخامس حاليًا بترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا)، وهو أحد فريقين لم يلتقيا أي خسارة في المسابقة هذا الموسم حتى الآن.