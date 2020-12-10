فليكس سانشيز يُشيد بمشاركة قطر في تصفيات كأس العالم 2022 في قارة أوروبا

أكد الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري، أن قرار الاتحاد القطري لكرة القدم بالمشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر، كفريق ضيف سيعود بالفائدة على استعدادات المنتخب قبل البطولة.

وتم الإعلان أمس الثلاثاء، عن مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية كـفريق ضيف، وهي خطوة اتخذتها فرنسا قبل ذلك في تصفيات كأس أمم أوروبا 2016.

وقال سانشيز في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد القطري على شبكة الإنترنت :”بالنسبة لي هذه خطوة رائعة أخرى اتخذها الاتحاد القطري للمساعدة في تحسين مستوى المنتخب، ومما لا شك فيه أن هذا سيساعدنا كثيرًا بالمشاركة في كأس العالم قطر 2022 بأفضل صورة ممكنة من خلال اللعب في التصفيات الأوروبية، وهذه المباريات ستكون غاية في القوة ومليئة بالحماس والإثارة وسنكتسب منها خبرات كبيرة بكل تأكيد”.

وأوضح سانشيز :”بالفعل هنالك فرصة كبيرة بأن نلعب ضد منتخبات أوروبية في كأس العالم ، لذلك مشاركتنا في التصفيات الأوروبية مفيد للغاية، كما خضنا تجربة رائعة من قبل باللعب في بطولة كوبا أمريكا وسنشارك فيها للعام الثاني على التوالي وأيضًا سنلعب في بطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) صيف العام المقبل، أعتقد أن هذا تخطيط جيد من المسؤولين “.

وأضاف : “الآن سنلعب مع منتخبات ومدارس كروية مختلفة، ليس فقط من آسيا، ولكن مع كافة المنتخبات العالمية، وسيكون هذا استعداد رائع لنا في طريق الإعداد لنهائيات كأس العالم 2022، وبالفعل لدينا فرصة رائعة للعب ضد الفرق والمنتخبات الكبرى في العالم مما سيساعدنا على تحسين أسلوب لعبنا”.

وعن رأيه في منتخبات المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية قال سانشيز:”ما يمكنني قوله هو أن كل الفرق في مجموعتنا قوية، فلدينا البرتغال بطل أوروبا، وستكون البرتغال هي الأوفر حظاً للتأهل عن هذه المجموعة ومباراتنا ضدهم ستكون جيدة “.

وأكمل : “سنلعب مع فرق ومنتخبات على أعلى مستوى، وسيكون من الجيد لنا أن نلعب ضدهم وخوض هذه التجربة الممتازة بالنسبة لنا، حيث ستتاح لنا فرصة اللعب مع فرق تنافسية للغاية”.

واختتم سانشيز قائلًا: “سيكون اللعب مع كل من أيرلندا وصربيا تجربتين قويتين ومباراتين رائعتين أيضًا، كل هذه الفرق في مرتبة عالمية وذات مستوى عالٍ ، وأعتقد أنها فرصة رائعة للعب ضدهم قريبًا”.

وسيتواجد المنتخب القطري في المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية إلى جانب كل من البرتغال وجمهورية أيرلندا وصربيا ولوكسبمورج وأذربيجان، وسيلعب المنتخب القطري المباريات التي ستكون بملعبه في أوروبا وذلك لتسهيل أوقات سفر أقل للمنافسين في المجموعة.

وبصفتها الدولة المضيفة لكأس العالم 2022، تأهلت قطر بالفعل للبطولة، وبالتالي لن يتم احتساب نتائجها في الترتيب النهائي في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.