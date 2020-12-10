حتحوت: الأهلي مش عارف يحط النجمة التاسعة فين.. و موسيماني طلب تغيير القميص الجديد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي يواجه مشكلة في عدم إيجاد مكان لوضع النجمة التاسعة على قميصه في الموسم الجديد، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك، بهدفين مقابل هدف.

وأضاف "حتحوت"، خلال تقديم برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن لاعبي الأهلي خضعوا لجلسة التصوير بالقميص الذي سيظهر به الفريق في الموسم الجديد أمس، الأربعاء، ولكن موسيماني مدرب الأهلي، اعترض على خامة القميص، وأبلغ استياءه لـ أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي.

وتابع : موسيماني، استفسر من لاعبي الأهلي عن رأيهم في خامة القميص الجديد، فأبلغوه بأنها ليست جيدة، ما دفع موسيماني، إلى إبلاغ أمير توفيق بتغيير الخامة، مع تقديم ملاحظات أخرى، مشيرًا إلى أن جلسة التصوير بالقميص الجديد، خضع لها الفريق قبل انطلاق الموسم.