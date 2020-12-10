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بعد نهاية الدور الأول.. ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

الخميس 10 ديسمبر 2020

اختتم مساء الأربعاء دور المجموعات من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16.



وفي السطور التالية، نستعرض لكم الترتيب الكامل لمجموعات دوري أبطال أوروبا (2020-2021)، والمتأهلين إلى ثمن نهائي البطولة.

المجموعة الأولى

احتل بايرن ميونيخ الألماني، حامل اللقب، صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد الإسباني في الوصافة بـ9 نقاط، ليتأهلا سويا لدور الـ16.

واقتنص سالزبورج النمساوي المركز الثالث المؤهل لدور الـ32 من الدوري الأوروبي، برصيد 4 نقاط، فيما خرج لوكوموتيف موسكو بعدما احتل المركز الرابع بـ3 نقاط.

المجموعة الثانية

ريال مدريد الإسباني تأهل في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه الوصيف بروسيا مونشنجلادباخ الألماني برصيد 8 نقاط.

وفي المركز الثالث جاء شاختار دونيتسك الأوكراني بـ8 نقاط، متأخرا بفارق المواجهات المباشرة عن جلادباخ، ليتجه إلى "اليوروباليج"، فيما تذيل إنتر ميلان الإيطالي الترتيب برصيد 6 نقاط.

المجموعة الثالثة

اعتلى مانشستر سيتي الإنجليزي صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، فيما حصد بطاقة التأهل الثانية وصيفه بورتو البرتغالي الذي جمع 13 نقطة.

أولمبياكوس اليوناني احتل المركز الثالث بـ3 نقاط، متقدما بفارق المواجهات المباشرة على أولمبيك مارسيليا الفرنسي متذيل الترتيب.

المجموعة الرابعة

احتل ليفربول الإنجليزي الصدارة بعدما جمع 13 نقطة، بفارق نقطتين عن أتالانتا الإيطالي الذي جاء في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث جاء أياكس أمستردام الهولندي بـ7 نقاط، ورابعا ميتلاند الدنماركي بنقطتين.

المجموعة الخامسة

تشيلسي الإنجليزي احتل الصدارة برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن إشبيلية الإسباني الذي تأهل معه بصفته وصيفا.

ونال كراسنودار الروسي بطاقة الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما تذيل رين الفرنسي الترتيب بنقطة واحدة.

المجموعة السادسة

تمكن بروسيا دورتموند الألماني من الفوز بصدارة المجموعة بعدما جمع 13 نقطة، فيما جاء لاتسيو الإيطالي في الوصافة بـ10 نقاط.

كلوب بروج البلجيكي احتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط، فيما حل زينيت الروسي في المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة.

المجموعة السابعة

يوفنتوس تأهل في صدارة تلك المجموعة برصيد 15 نقطة، متفوقا في المواجهات المباشرة على برشلونة الإسباني، الذي حصد الرصيد نفسه وحل وصيفا.

وفي المركز الثالث جاء دينامو كييف الأوكراني بـ4 نقاط، ثم فيرينكفاروزي المجري بنقطة واحدة.

المجموعة الثامنة

احتل الصدارة باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 12 نقطة، متفوقا على لايبزيج الألماني في المواجهات المباشرة.

واحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 9 نقاط، ثم باشاك شهير التركي بـ3 نقاط.

جدير بالذكر أن قرعة دور الـ16 ستقام يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الحالي، ويقام هذا الدور في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام المقبل.