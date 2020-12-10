شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يدرب لاعبي الاسماعيلي على ركلات الجزاء قبل انطلاق الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ضمن برنامج الإعداد لملاقاة المصري البورسعيدي الأحد المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى بمسابقة الدوري المحلي بنسختها الجديدة.

المران اشتمل على مجموعة من الحصص البدنية الشاقة، والتي من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

كما تطرق المران لتدريبات خططية أبرزها التسليم والتسلم والكرات العرضية وسبل ترجمتها لأهداف، إضافة لتدريبات على ركلات الجزاء.

واختتم بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المطبقة.

وعلى هامش المران، خاض إبراهيم أبواليزيد مدافع الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.