شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الإسماعيلي ينعى أمين دابو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص التعازي لوفاة أمين دابو، نجم الفريق في عصره الذهبي، وأحد أبرز لاعبى المنتخب السعودي على مدار تاريخه.

وتعرض دابو لأزمة صحية تواجد على إثرها في أحد مستشفيات مدينة جدة، قبل أن تتأزم حالته ويفارق الحياة عن عمر يناهز السبعين عامًا.

دابو الذي عرف كلاعب مهاري من الطراز الأول في كرة القدم السعودية، كان اسماً لامعاً في النادي الإسماعيلي والأهلي السعودي، بالإضافة لتمثيله المنتخب السعودي الأول.