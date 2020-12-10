شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة التونسية تنعى والدة عضو الاتحاد المصري لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعت الجامعة التونسية لكرة اليد، وفاة والدة خالد فتحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ونائب مدير بطولة العالم، التي ستستضيفها القاهرة. وقالت الجامعة التونسية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «يتقدم كافة أعضاء المكتب الجامعي، أصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية، والإدارية، بخالص العزاء، للكابتن خالد فتحي، في وفاة المغور لها بإذن الله والدته». الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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