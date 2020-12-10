شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري بتونس يقيم مأدبة عشاء لبعثة منتخب مصر للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقام السفير إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، مأدبة عشاء، مساء اليوم الأربعاء، على شرف بعثة منتخب الشباب لكرة القدم، بقيادة الكابتن ربيع ياسين المدير الفني للفريق.

من جانبه، تقدم الكابتن ربيع ياسين باسم أعضاء بعثة منتخب مصر للشباب بالشكر للسفير إيهاب فهمي، على حسن وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المتميزة، وكذلك على الدعم الذي يقدمه لبعثة المنتخب الوطني منذ وصولها إلى تونس، والتواصل الدائم مع الجهاز الفني والإداري من أجل تذليل كافة المعوقات والعمل على تلبية كافة متطلبات البعثة.

وأضاف أن البعثة وصلت إلى تونس قبل انطلاق البطولة بوقت كاف لرفع مستوى التركيز والإعداد البدني للفريق إلى جانب التأقلم على الإجراءات الاحترازية المتبعة والتي فرضت بسب فيروس «كورونا» المستجد، مشيرًا إلى أن شباب الفراعنة قد استعدوا لتلك البطولة القوية ويدركون أهمية وصعوبة مهمتهم، منوهًا بأن جميع المباريات ليست سهلة على أي من المنتخبات المشاركة. حضر مأدبة العشاء التي أقامها السفير المصري لدى تونس إيهاب فهمي، بدار السكن، السيد وجدي العوادي المدير التنفيذي للاتحاد التونسي لكرة القدم، وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، وليد ماهر المنسق العام لمنتخب الشباب وعبدالستار صبري واحمد فاروق محمد رزيقة حازم عامر دكتور وليد منظور وهشام عبدالعزيز، إلى جانب أعضاء السفارة المصرية بتونس.