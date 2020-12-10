محمد صلاح: ظروف الزمالك الأخيرة أكبر حافز للاعبين من أجل تعويض البطولات الضائعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض قادر على العودة بشكل قوي هذا الموسم.
وأضاف صلاح، في تصريحاته لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: «الزمالك قادر على تحقيق لقب الدوري بفضل العناصر المميزة التي يضمها».
وتابع: «الزمالك عانى من عدم توفيق، ولكن هذا الموسم ولأول مرة يتعاقد فقط مع احتياجاته، ويتمسك بلاعبيه ولا يعتمد على الكم في التعاقدات».
واستطرد: «الزمالك حافظ على استقرار مجموعته الحالية، خاصة وسط انسجام كبير من اللاعبين مع بعضهما البعض».
وأكد صلاح: «الزمالك مهما كانت ظروفه سيكون متصدر مع الأهلي هذا الموسم».
وأتم: «ظروف الأبيض الأخيرة أكبر حافز للاعبين على تعويض البطولات الضائعة منهم، وإرضاء الجمهور»، مشيرًا إلى أن الزمالك كيان كبير، ولا يقدر أحد على هدمه، لأنه جزء من الدولة«.
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