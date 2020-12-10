شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني: الأهلي ليس له منافس بالدوري.. وأتوقع عدم استكمال المسابقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع مجدي عبدالغني، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، صعوبة استكمال بطولة الدوري العام هذا الموسم، بسبب ضغط المباريات مع ضيق الوقت.

وقال البلدوزر في تصريحاته لبرنامج «الماتش»، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: «هناك ضغط كبير في المباريات، أتوقع عدم استكمال الدوري هذا الموسم».

وأشار: «كان من المفترض أن تقام البطولة بشكل استثنائي من مجموعتين بسبب ضيق الوقت، أتحدث للمصلحة العامة».

وأكد: «من غير المنطقي أن تستكمل الأندية الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي.. اتحاد الكرة لا ينفذ تعليمات القيد التي يضعها مسؤولوه».

وأضاف: «مسؤولو اتحاد الكرة لا يردون على أحد، ولا يمكن التواصل معهم بسهولة».

وبالحديث عن أندية الدوري، أكد أن الأهلي ليس له منافس بالدوري الممتاز، وأن الزمالك إذا احتل المركز الثاني بالدوري وسط ظروفه الصعبة سيكون أمرا جيدا جدا.

وبسؤاله عن سيراميكا، أكد أن الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وقادر على تحقيق مفاجآت بالدوري الجديد.