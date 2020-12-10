شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة في ورطة العويشير يعود بقناع والان مع التفاصيل
وميدانيا، طالب فييرا اللاعبين بنسيان هزيمة الاتحاد الأخيرة التي تعتبر الخامسة والتفكير في مواجهة يوم الأحد القادم أمام الهلال في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها وأدت لخسارتهم نقاط المباراة أمام الاتحاد، مطالبا اللاعبين بالالتزام بأدوارهم الفنية داخل الملعب لإيقاف النزيف النقطي وعودة الفريق لوضعه الطبيعي.
ومن جهته، انتظم حارس الفريق عبدالله العويشير في تدريبات الفريق الجماعية مرتديا قناعا واقيا للوجه بعد تعرضه لكسر في الأنف ولم تتضح مدى مشاركته في مواجهة الهلال القادمة، إذ سيحدد الجهاز الطبي مشاركته من عدمها مع زميليه المهاجم يوسف نيكاتي، والبرازيلي جستافو، الذي لا يزال يشكو من آثار إصابته.
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