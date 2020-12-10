«النمور» يتعاهدون على العودة بنقاط الشباب

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جدة - خالد شويل - ينهي مدرب الاتحاد كاريلي مخططاته الفنية لمواجهة الشباب المهمة غدا (الجمعة) على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، إذ سيجري المدرب كاريلي مناورة كروية في الحصة التدريبية الأخيرة سيعمد من خلالها لتنفيذ اللاعبين للمهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي مباغتة خصمه في الجانب الشبابي، واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الشباب القادمة، ومن المتوقع أن تشهد القائمة الأساسية تغييرات فنية بسيطة وفق الأسلوب الفني الذي سينتهجه المدرب كاريلي في لقاء الشباب بالدوري، والذي يطمح من خلاله لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول للمركز الثاني في سلم ترتيب فرق الدوري، ورصدت الإدارة الاتحادية مكافأة مالية تحفيزية لمباراة الشباب المهمة من أجل مواصلة اللاعبين في حصد الانتصارات والنقاط في الدوري. بدورهم، وعد اللاعبون إدارة النادي والجهازين الفني والإداري بتقديم المستوى الفني الجيد والعمل على تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث بمشيئة الله.



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