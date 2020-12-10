شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يُغيب أسطورة الأهلي «دابو» والان مع التفاصيل
ونجح أمين دابو خلال مسيرته الرياضية في حفر اسمه بأحرف من ذهب في قوائم أساطير كرة القدم السعودية، وأحد أهم من ساهم بتسويق اللعبة داخل المملكة وزيادة شعبيتها بصورة كبيرة، نظراً لما كان يقدمه من إمتاع وإبداع كروي لا مثيل له.
وكان «ثعلب الكرة السعودية» حقق 7 بطولات خلال مسيرته مع النادي الأهلي، منها لقب الدوري مرتين، ولقب الكأس 4 مرات، وبطولة كأس مجلس التعاون الخليجي للأندية، كما شارك مع المنتخب السعودي في 3 بطولات، كان أهمها تصفيات كأس العالم 1982.
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