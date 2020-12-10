شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغني وشلية ومولد «الاتحاد».. أبرز هدايا دابو للكرة السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لم تنحصر نجومية أسطورة الأهلي أمين دابو داخل أرضية الملعب فقط، بل تجاوزها إلى مجال التدريب الذي أبدع من خلاله «الثعلب» أمين دابو وحفر اسمه في هذا المجال بأحرف من ذهب، إذ أشرف على تدريب براعم الأهلي ومن ثم تحوّل إلى المنافس التقليدي نادي الاتحاد لتدريب البراعم، وكأن القدر كتب لهذا الأسطورة أن يكون سبباً بعد الله في بروز عدد من الأسماء التي قدمت الكثير لكرة القدم السعودية، إذ نجح «دابو» في اكتشاف موهبة حسين عبدالغني ومحمد شلية وطلال المشعل وخالد قهوجي، قبل أن يتحول إلى الاتحاد ويقدم للكرة السعودية من خلاله النجم الكبير فهد المولد الذي أشرف عليه دابو في فئة البراعم.



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