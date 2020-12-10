شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تؤهل كوادر اتحاد السلة والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - وقع الاتحاد السعودي لكرة السلة مذكرة تفاهم مع جامعة جدة لمدة ثلاث سنوات، بهدف تأهيل كفاءات وقيادات سعودية لتنمية مواهبهم والارتقاء بالمستوى العلمي وخلق شراكة علمية أكاديمية تساهم في دعم وتطوير سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات الرياضية والتدريبية والاستشارية وتنظيم فعاليات مشتركة بين الطرفين. ووقع مذكرة التفاهم مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، الذي أوضح أن مذكرة التعاون مع جامعة جدة تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الساعية لإعداد وتأهيل منسوبي اتحاد السلة من كوادر إدارية وفنية وتدريبية وإعدادهم وفق منهج علمي ورياضي لتحقيق التطلعات التي تسعى لها القيادة في خلق واستثمار المواهب الرياضية.

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