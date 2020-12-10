شكرا لقرائتكم خبر عن بن يمين مديراً تنفيذياً للاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدأ الرئيس التنفيذي خالد بن يمين مهماته العملية بنادي الاتحاد رسميا، خلفا للرئيس التنفيذي المكلف السابق عبدالوهاب عابد. ويعتبر الرئيس التنفيذي الجديد خالد بن يمين أحد الكفاءات الإدارية الناجحة، فقد تقلد مناصب إدارية في لعبة كرة السلة إبان عمله مع إدارات سابقة بنادي الاتحاد، وكان فريق كرة السلة حقق البطولات محليا وخليجيا وعربيا وآسيويا.

ويتطلع بن يمين لتقديم عمل احترافي من خلال تواجده حاليا في منصب الرئيس التنفيذي، الذي تنتظره من خلاله العديد من الملفات التي تحتاج لإنهائها في المرحلة القادمة.

يذكر أن خالد بن يمين يعتبر الرئيس التنفيذي الرابع لنادي الاتحاد في عهد الإدارة الحالية، إذ شغل هذا المنصب ثلاثة رؤساء تنفيذيين هم: عبدالوهاب عابد، وإبراهيم بخيت، وحمد الصنيع.