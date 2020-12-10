شكرا لقرائتكم خبر عن بن يمين مديراً تنفيذياً للاتحاد والان مع التفاصيل
ويتطلع بن يمين لتقديم عمل احترافي من خلال تواجده حاليا في منصب الرئيس التنفيذي، الذي تنتظره من خلاله العديد من الملفات التي تحتاج لإنهائها في المرحلة القادمة.
يذكر أن خالد بن يمين يعتبر الرئيس التنفيذي الرابع لنادي الاتحاد في عهد الإدارة الحالية، إذ شغل هذا المنصب ثلاثة رؤساء تنفيذيين هم: عبدالوهاب عابد، وإبراهيم بخيت، وحمد الصنيع.
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