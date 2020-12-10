شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا في افتتاح الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد الجمعة على ستاد الأهلى والسلام بالجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.

ويخوض الإنتاج مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن مختار مختار قائمة ناديه، التى تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ورحل عن الإنتاج الحربى 7 لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، وعامر عامر الذى انتقل لسيراميكا كليوباترا، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع 11 صفقة بالميركاتو الصيفى هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكى مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، بالإضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطينى لمدة ثلاثة سنوات وبجانب التونسى رفيق الكامرجى مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسى ولاعب فريق الترجى السابق بجانب استعارة محمد الشحات الشهير بـ"الحضرى" لمدة موسم من سيراميكا.