شكرا لقرائتكم باتشيكو: شيكابالا كان يمكنه أن يصبح مثل صلاح ولم أدرب لاعب مثل مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح جيمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك، أنه شرف له العمل مع أساطير الزمالك المتواجدين فى لجنة الكرة الجديدة، ونحن لا نزال فى شهر العسل فى علاقتنا معهم وسعيد بأنهم وثقوا فى للاستمرار مع الفريق.

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "من الممكن تغيير طريقة لعبى فى الفترة القادمة واللعب مثلا بطريقة 3 / 4 / 3 واللعب على أخطاء المنافس واللعب بأكثر من خطة حسب طريقة الخصم".

أعرب: لو شيكابالا كان على مستواه حاليا فى سن 20 سنة لوصل إلى ما وصل إليه محمد صلاح وهو لاعب ذكى جدا ولو سار على نفس الطريق فى سن العشرين لكان فى مكان آخر، وهو ملتزم ومستشار للاعبين حاليا ومتقبل لكل القواعد".

كشف: "كنت ألعب فى وسط الملعب عندما كنت لاعبا وأرى نفسى أفضل من طارق حامد، وفرجانى ساسى قد لا يكون قوى بدنيا ولكن لديه ذكاء وتمريرات ويلعب بشكل جيد".

شدد: "أشرف بن شرقى لاعب مميز يجيد اللعب فى مراكز متعددة وبنفس الذكاء ويقرأ اللعب جيدا ويلع جيدا بالرأسيات، وأحمد زيزو كان يلعب فى البرتغال يتدرب بشكل جيد ولديه خصائص اللعب فى مراكز متعددة

أضاف: "أوباما عرفته عندما كنت هنا عام 2014 وهو حسن الناحية الخططية وكان يلعب بالقرب من رأس الحربة ولن حاليا ينزل إلى وسط الملعب لاستلام الكرة"، مردفا: "لم أدرب لاعب بقوة مصطفى محمد ولاعب قوى فى اللعب لاعب ضد لاعب ويجيد التصويب والرأسيات ولو تعاون معنا من أجل التطوير من الوارد أن يصل للقمة على المستوى العالمي".

اختتم حديثه: "إمام عاشور يلعب ويتم إيقافه وقد يكون بديلا لطارق حامد وهو لاعب صغير فى السن وعليه أن يستمع للنصائح وعليه أن يتحكم أكثر فى نفسه حتى لا يتعرض فى أى موقف للإيقاف كما أنه يصوب جيدا ويمرر جيدا".