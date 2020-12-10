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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد

موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد حيث يواجه الفريق الأبيض ذئاب الجبل يوم السبت المقبل الساعة السابعة ونصف مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز 2020-2021.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد

موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد حيث حصل طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق اليوم بإذن من الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث أكد اللاعب للجهاز الفنى أنه سينتظم فى التدريبات غدا الاثنين، حيث يستعد الزمالك، لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث سيلتقى الأبيض نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2020 – 2021، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد

موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد حيث يسعى أبناء ميت عقبة لبداية منافسات الدورى بشكل قوى لمُصالحة الجماهير بعد انتهاء الموسم المنقضى، باحتلال الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز الذى حصد الأهلى لقبه، بالإضافة إلى وداع بطولة كأس مصر التى يحمل الأبيض لقبها من الموسم الماضى، وذلك بالخسارة من طلائع الجيش، فى نصف نهائى البطولة المحلية.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد

موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد وغاب الثنائى طارق حامد وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، عن انطلاقة تدريبات الفريق بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين، بسبب حصول الثنائى على إذن من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، بالسفر إلى دبى لقضاء أجازة، على أن يعود الثنائى من أجل الانتظام فى تدريبات الفريق استعدادا لمنافسات الموسم الجديد بعد الغياب عن تدريبات أمس السبت، وشهد مران الزمالك بالأمس، انتظام المغربى حميد أحداد لأول مرة بعد نهاية إعارته للرجاء إلى جانب انتظام أحمد فتوح بعد نهاية إعارته لنادى سموحة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد

موعد مباراة الزمالك والمقاولون في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد كما تقرر صرف مستحقات لاعبى الزمالك، غد الإثنين، حيث سيتم إيداع مستحقات اللاعبين فى الحسابات البنكية الخاصة بهم اليوم، الأحد، بعدما كان يتم صرف المستحقات من الخزينة إلا أن الإدارة الجديدة للنادى تفضل أن يكون الصرف من خلال الحسابات البنكية، وبذلك سيتم غدًا التوقيع على شيكات المستحقات وإيداعها فى الحسابات الخاصة بهم.