شكرا لقرائتكم خبر عن وفائى يكشف موقف إصابات نيدفيد ومحمد محمود: نسعى لإنهاء مقولة "مستشفى الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد وفائى استشارى العلاج الطبيعى بالجهاز الفنى للأهلى، أن كل أعضاء الجهاز الطبى على إصرار لإنهاء مقولة "مستشفى الأهلى" بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجهاز الطبي يعمل في الفترة الحالية علي تقليل الإصابات العضلية بين لاعبي الأهلي .

وقال محمد وفائي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير،: "وضعنا خطة متكاملة لطاهر محمد طاهر بعد انضمامه للأهلي، حيث انضم للفريق وهو مصاب، وبعد أسبوعين قدرنا نعالج الإصابة".

وأضاف استشارى العلاج الطبيعى بالجهاز الفني للأهلي،:"في شغل بيتعمل فوق الخيال مع كريم نيدفيد، دكتور بدوي بيخصصله من 6 إلى 8 ساعات يومياً لتأهيل اللاعب"، وتابع: "تأهيل كريم نيدفيد فى ألمانيا كان خاطئا مما أثر علي فترة علاجه، وطبياً يسمح للاعب قيده هذا الموسم وماشيين بخطي سليمة ويقدر يشارك في المران بعد أقل من شهرين".

وعن محمد محمود قال محمد وفائي،:"حظه وحش والإصابات جتله فى أماكن مختلفة ويتم تأهيله ويستطيع المشاركة فى التدريبات بعد 3 شهور من الآن ".