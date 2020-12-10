على معلول: "فايلر" شخصية غير مفهومة.. وعقدى مع الأهلى حتى 2022

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التونسي على معلول لاعب النادي الأهلي ، ان الجهاز الطبي له دور كبير في النجاحات التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة ، مشيراً إلى أن الجهاز الطبي تعامل معه بشكل محترف عند إصابته بالضمة قبل مباراة العودة لنصف نهائي بدورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي ، موضحاً حيث فضل الجهاز عدم مشاركته حتي لا تتفاقم الإصابة مما يمنعه من المشاركة في المباراة النهائية للبطولة الأفريقية .
وقال معلول في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير ، " وضع برنامج غذائي بنظام احترافي للاعبين فرق مع الجميع " ، وأضاف "لم اتمكن المشاركة مع الاهلي في مباراتين نهائتين بدوري ابطال افريقيا بسبب الإصابة والنهائي امام الزمالك كان تحدي خاص واستعدينا بشكل جيد ، مباراة صن داونز كانت بمثابة الثأر "
وأضاف معلول ، "التركيز والدخول في أجواء اللقاء مبكرا حسم النهائي امام الزمالك ، وجميع المدربين استفدتوا منهم وشعرت بالراحة مع باتريس كارتيرون ولاسارتي وموسيماني ، وفايلر كان شخصية صعبة ومش مفهومة ".
وأوضح معلول "التجديد مع الأهلى أمر يخص وكيل اعمالي وانا مركز مع الفريق وسعيد مع الأهلي ، مش كل حاجه فلوس وأهم حاجه حب الناس وعقدي ينتهي مع الاهلي 2022 "
وتابع نجم الأهلي ، "علاقتي مع فرجاني ساسي لاعب الزمالك مميزة والتنافس الشديد بين الفريقين يجب الا يفسد العلاقة الانسانية بين اللاعبين" .
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