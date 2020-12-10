مدرب حراس الأهلي: الشناوي ذكي وهو الأفضل في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

عبر ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي، عن فخره بالتواجد مع النادي الأهلي، الأكثر جماهيرية وتتويجا في مصر وأفريقيا.

وكشف مدرب حراس الأهلي في تصريحات تليفزيونية لبرمامج "جمهور الثالثة" على قناة أون تايم سبورتس2، عن سبب بقائه مع الأهلي رغم رحيل رينيه فايلر المدير الفني السابق: "كنت قد رحلت مع فايلر ولكن رئيس النادي محمود الخطيب ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ، اتصلا بي وطلبا مني البقاء فوافقت على الفور ولبيت رغبتهم، وأنا سعيد باتخاذي ذلك القرار، كان بداخلي شيئا يقول لي أن أبقى في النادي لتحقيق البطولات".

وأشاد ببيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي: "ما يربطني بموسيماني هو العمل، هو مدرب رائع وعلاقتنا جيدة جدا، الأهم بالنسبة لنا أن نرضي الجماهير ونحقق نتائج جيدة".

كما أثنى يانكون على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، واصفا إياه بالأفضل في أفريقيا: "الشناوي وصل لذلك المستوى بالعمل الشاق والتفاهم بيننا، هو لديه ثقة كبيرة لي، ويعلم جيدا ما عليه فعله ويعلم واجباته بدقة، لديه عقلية رائعة وعلى المستوى الذهني أحدث تقدما كبيرا".

وأكمل: "الشناوي حارس مرمى ذكي، يقوم بالعمل وفق منهجي ويتحسن بشكل كبير، وهناك تقدما كبيرا في معدلات صد الكرات وفِي بعض الأحيان صناعة التمريرات الحاسمة وبدء الهجمات".

وعن سبب الاعتماد على الشناوي فقط في المباريات، قال يانكون: "هناك بعض المباريات الصعبة ويكون لزاما عليك إشراك الشناوي كونه الأفضل في افريقيا وحارس المنتخب الأول وبالتالي من الصعب تبديله، ولكن أحتاج إشراك علي لطفي في بعض المباريات في حالة إيقاف الشناوي أو تلقيه بطاقة".

وأضاف: "أعمل مع الشناوي على تدريبه على رد الفعل السريع في اللحظات الأخيرة لذلك يستطيع التصدى لضربات الترجيح".

كما أشاد بالحارسين الشابين مصطفى شوبير، وعلاء حمزة، مؤكدا أنهما مستقبل الفريق إن استمرا على نفس المستوى.

وأكمل: "تلقيت تهنئة من الكثير من الأشخاص في بلجيكا بعد الحصول على الثلاثية، وأفكر الآن في البطولات القادمة مثل ما حققناه خلال الموسم الماضي، كذلك تلقيت بعض الرسائل من فايلر بعد رحيله وتمنى لي التوفيق".

واختار يانكون محمد أبو جبل حارس الزمالك، ومحمود أبو السعود حارس المقاولون العرب، والمهدي سليمان حارس بيراميدز، ليكونوا ضمن الحراس الأقوى في الدوري.