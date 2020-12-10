اكتمال عقد المتأهلين لدور الـ16.. وموعد قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسمت 4 فرق تأهلها أمس الأربعاء.

وحسم كل من ريال مدريد الإسباني، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، أتالانتا الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، تأهلهم إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، أمس الأربعاء.

وتأهلت فرق بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ليفربول الإنجليزي، تشيلسي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان، كمتصدرين لمجموعاتهم.

بينما تأهلت أندية أتلتيكو مدريد الإسباني، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بورتو البرتغالي، أتالانتا الإيطالي، إشبيلية الإسباني، لاتسيو الإيطالي، برشلونة الإسباني، لايبزيج الألماني، كوصيف لمجموعاتهم.

متى تقام قرعة دور الـ16 بالأبطال؟

تقام قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين المقبل (14 ديسمبر) في سويسرا في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

ما هي قواعد إجراء قرعة ثمن النهائي؟

يقسم الـ16 فريق إلى وعائين، يحتوي كل وعاء على 8 أندية، الوعاء الأول يحتوي على أندية المتصدرين، والوعاء الثاني يحتوي على أندية المركز الثاني في المجموعات.

لا يمكن أن يقابل فريق، فريقا أخر من نفس الدولة التي يقع فيها.

تلعب أندية المركز الثاني مباراة الذهاب خارج أرضها، بينما تلعب مباراة الإياب على أرضها.

متى تلعب مباريات دور الـ16؟

تقام مباريات ذهاب دور الـ16 في أيام 16،17 و23، 24 من شهر فبراير 2021.

وتلعب مباريات الإياب في أيام 9، 10 و16،17 من شهر مارس 2021.