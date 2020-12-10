باتشيكو يتحدث عن.. خسارة "أفريقيا".. الخروج من الكأس.. وعدم مناقشة تأجيل المباراة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، إنه قاد الفريق عام 2014 في 12 مباراة؛ حيث فاز في 10 مباريات وهُزم في واحدة وتعادل في أخرى.

وأضاف باتشيكو، خلال حوار أُجري معه بقناة الزمالك:"بسبب سوء تفاهم رحلت وأكيد كان لدي خطأ ولكنني أحببت نادي الزمالك لذا عدت مرة ثانية رغم وصول دعوات لي من أندية أخرى مصرية ولكنني لم ألبيها".

وتابع مدرب الزمالك:"حين وافقت على العودة مرة أخرى كان يهمني شكل الفريق لذا تابعت الفريق ورأيت فريقاً جيداً ولكن كان هناك تذبذبًا في بعض الأشياء وحاولت تحسين الأمور مع كامل الاحترام للمدربين السابقين، فرأيت ضرورة العمل على الجانب الدفاعي واستطعنا ذلك".

واسترسل باتشيكو:"فيروس كورونا كان له تأثيراً سلبياً على الدفاع بالفريق في وقت كنا نريد استغلال كل لاعب لدينا، في مباراتنا أمام الرجاء تم تأجيل موعدها أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا في حين إننا عانينا أيضاً من كورونا وفقدنا خدمات أوباما وهو لعب موهوب ومبتكر والونش الذي كان أكثر جاهزية مع احترامي لمحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام فسكنت شباكنا 5 أهداف في مباراتين غاب بهما وكذلك عبدالله جمعة الذي ساعدنا في الفوز في أكثر من مباراة للعبه في عمق الملعب والطرف بجانب دوره الدفاعي فخسرنا التوازن وعناصر الفوز وافتقدنا المساندة الهجومية والدفاعية".

وتابع المدرب البرتغالي:"الرجاء آجل المباراة الثانية مرتين حتى يتغلب على حالات الإصابة بكورونا وكان لدينا لاعبين مصابين بفيروس كورونا وكان على الاتحاد المصري شرح الأمر للاتحاد الأفريقي فتأثرنا بذلك ولم نكن نستحق هذه النتيجة في نهائي أفريقيا وأُهنيء الأهلي على الفوز".

ورد باتشيكو عن سبب عدم دفعه بأوناجم بدلًا من شيكابلا في نهائي أفريقيا، قائلًا:"كان لدينا مشاكل مثل عودة بنشرقي من منتخب بلاده وتأثره بذلك، وكذلك أوناجم لم يتدرب معنا سوى 15 و 20 دقيقة قبل المباراة وأجلسته بديلاً حتى حين شارك أمام طلائع الجيش في الكأس لم يُشارك كثيراً وخرج متأثراً بالإصابة وهذا ماكان سيحدث في النهائي على ما أعتقد وأشكر شيكابالا على أدائه في المباراة الذي كان احترافياً ولكن في النهاية أنا أتحمل مسؤولية كل شيء".

وشرح المدرب البرتغالي الفارق في أداء الزمالك أمام طلائع الجيش والأهلي، بقوله:"واجهنا الطلائع بعد التأثر بالهزيمة أمام الأهلي وكذلك الفريق كان يُعاني من الإرهاق في الأشواط الإضافية، حتى الأهلي حين واجه طلائع الجيش في النهائي كان متأثرًا باستهلاك اللاعبين في نهاية الموسم فاستمرت المباراة لركلات الترجيح رغم أنه لعب أمام فريق بـ 10 لاعبين".

وأتم باتشيكو تصريحاته بقوله:"أتشرف وسعيد بالعمل مع لاعبي الزمالك فلقد فعلوا كل شيء لنصل لكل شيء وكانوا يرون أن لديهم فرصة لمنح اللقب للزمالك وجماهيره ولكن الأهلي بخبرة أكثر، حظ أكثر ستهلاك أقل حصل على للقب وكنا نستحق نتيجة أخرى ومباراة طلائع الجيش كانت نتيجة لهذه التبعات، فالأهلي كان يلعب الدور الثاني من الدوري بضغوط أقل عكسنا وفي النهاية فقدنا ثلاثة عناصر مميزة وكان كورونا عدونا".

وهُزم الزمالك من الأهلي بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يُهزم من طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف في دور نصف نهائي كأس مصر.