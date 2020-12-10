أعرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عدم رضاه عن مستوي التحكيم في المباريات الأخيرة لفريقه.
وقال باتشيكو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "من خبرتي في مصر، الدوري الذي يفوز به الزمالك يساويخمسة القاب للاهلي، لأنني لم أر الأهلي يتعرض للظلم في أي شيء هنا".
وأضاف: " لم أفز في أي مباراة بخطأ تحكيمي مع الزمالك، وربما حدث العكس. لدي ملاحظات كثيرة على أداء التحكيم وأطلب
وأكمل: " كرة أشرف بنشرقي وأيمن أشرف في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضربة جزاء، أحيانا تحدث تلك الأمور والحكم لم يحتسب الخطأ".
واردف باتشيكو: " في آخر جولات الدوري أحرزنا عدد نقاط مثل الأهلي، لا يصح أن يكون الفارق بين الأهلي والزمالك 20 نقطة، ويجب أن ننافس حتى النهاية".
كانت هذه تفاصيل خبر باتشيكو: لقب الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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