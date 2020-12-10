باتشيكو: لقب الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي

أعرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عدم رضاه عن مستوي التحكيم في المباريات الأخيرة لفريقه.

وقال باتشيكو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "من خبرتي في مصر، الدوري الذي يفوز به الزمالك يساوي

خمسة القاب للاهلي، لأنني لم أر الأهلي يتعرض للظلم في أي شيء هنا".

وأضاف: " لم أفز في أي مباراة بخطأ تحكيمي مع الزمالك، وربما حدث العكس. لدي ملاحظات كثيرة على أداء التحكيم وأطلب

منهم المزيد من العدالة".

وأكمل: " كرة أشرف بنشرقي وأيمن أشرف في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضربة جزاء، أحيانا تحدث تلك الأمور والحكم لم يحتسب الخطأ".

واردف باتشيكو: " في آخر جولات الدوري أحرزنا عدد نقاط مثل الأهلي، لا يصح أن يكون الفارق بين الأهلي والزمالك 20 نقطة، ويجب أن ننافس حتى النهاية".