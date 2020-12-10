طارق العشري يرد على الانتقادات الموجهة إليه بسبب أسلوبه التدريبي

رد طارق العشري مدرب نادي طلائع الجيش، على الانتقادات الموجهة إليه بسبب أسلوبه الدفاعي في المباريات أمام خصومه.

وقال العشري خلال تصريحات لبرنامج أوضة اللبس عبر قناة النهار الفضائية، " فرض الأسلوب الدفاعي علي خصومك هو نوع مِن أنواع السيطرة علي اللقاء، وأعتبره نجاح

للمدير الفني ".

وأضاف " ردِّي علي مَن يقولون بأنَّني مدرب دفاعي، أن يتابعوا مباريات حرس الحدود عندما كُنا الأفضل في مصر دفاعًا وهجومًا".

وأكمل " هل المطلوب أن أُقدِّم كرة جميلة وأخسر، ثم يتم إقالتي!

".

وأردف " فخور بكوني صاحب تأثير في الكرة المصرية، أكثر من تحقيق الألقاب".

وأتم "إمكانيات اللاعبين هي التي تُحدِّد طريقة اللعب وليس فلسفة المدرب، والدليل نجاح مورينيو مع توتنهام ".

يذكر أن طلائع الجيش وصل لنهائي كأس مصر بقيادة طارق العشري بعد تغلبه على الزمالك في نصف النهائي، ثم خسر في المباراة النهائية أمام الأهلي بركلات المعاناة الترجيحية.