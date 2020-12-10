محمد صلاح: الزمالك قادر على تحقيق لقب الدوري هذا الموسم

يرى محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، ان الابيض قادر على العودة بشكل قوي هذا الموسم.
وقال صلاح في تصريحاته للماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "اختلف مع رأي مجدي عبد الغني، الزمالك قادر على تحقيق لقب الدوري بفضل العناصرالمميزة التي يضمها".
واردف: الزمالك عانى من عدم توفيق، ولكن هذا الموسم ولاول مرة يتعاقد فقط مع احتياجاته، ويتمسك بلاعبيه ولا يعتمد على الكم في التعاقدات. واشار: الزمالك حافظ على استقرار
واكد: الزمالك مهما كانت ظروفه سيكون متصدر مع الاهلي هذا الموسم. واتم كلماته مؤكدا ان ظروف الابيض الاخيرة اكبر حافز للاعبين على تعويض البطولات الضائعة منهم وارضاء الجمهور مشيرا بأن الزمالك كيان كبير ولا يقدر احد على هدمه لانه جزء من الدولة.
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