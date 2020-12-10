بايرن ميونيخ يهزم لوكوموتيف موسكو بثنائية في دوري أبطال أوروبا

حقق نادي بايرن ميونيخ فوزاً مستحقاً على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الاربعاء ضمن الجولة الاخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطالأوروبا.
سجل هدفي بايرن ميونيخ كل من نيكولاس زوله ويريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقتين 63، 80 من عمر المباراة.
وبنفس المجموعة تغلب اتلتيكو مدريد على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي بهدفين دون رد.
وحسم نادي بايرن ميونيخ تأهله لدور الـ 16 بدوري ابطال اوروبا برصيد 16 نقطة، كما تأهل اتلتيكو مدريد للدور ذاته بعدما احتل وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط.
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