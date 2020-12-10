باتشيكو يوضح أسباب رفضه التعاقد مع أمير عادل

كشف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك اسباب رفض التعاقد مع اللاعب الدنماركي ذو الأصول المصرية أمير عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وموقفه من انضمام احمد الشيخ لاعبي بيراميدز الحالي والأهلي سابقا. الشيخ لاعبي بيراميدز الحالي والأهلي سابقا. وقال جايمي باتشيكو: "أمير عادل خلال سنتين أحرز هدفين وتنقل لأكثر من نادي وهذا لا يناسب الزمالك". أضاف باتشيكو: "كنت أرغب في ضم أحمد الشيخ لأنه لديه قدم يسرى جيدة ويجيد لعب الكرات الثابتة وكان من الممكن المبادلة بينه وبين أوباما، ولكنه لم يحضر لأسباب لا أعلمها، والمشكلة أنهم استطلعوا رأيي ولماذا سألوني من البداية طالما أنهم لا يرغبون في ضمه".

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