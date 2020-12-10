شاهد فيديو اهداف مانشستر سيتي ومارسيليا فى دوري ابطال اوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة مانشستر سيتي ومارسيليا فى دوري ابطال اوروبا، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 9-12-2020، فى الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات.

نُقل مباراة مانشستر سيتي ومارسيليا على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “حسن العيدروس، كما نُقل على قناة بي تي سبورت 2.

اقيمت مباراة مانشستر سيتي ومارسيليا على إستاد الاتحاد، بإدارة الحكم التركي “حليل أموت ملير”، وانطلق اللقاء فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وتمكن السيتي علي المستوي الأوروبي من صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة حصل عليهم من فوز في أربعة لقاءات وتعادل وحيد أمام بورتو في الجولة الماضية تعادل سلبي بدون أهداف ، ويأمل في مواجهته ضد نادي مارسيليا، بالخروج من المباراة بنتيجة إيجابية محققاً للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل البقاء علي الصدارة والتأهل للدور المقبل متصدراً لدور المجموعات بشكل جيد.

علي الجانب الآخر فقد مارسيليا الأمل في التأهل وسيودع دوري ابطال اوروبا في دور المجموعات الحالي، حتث يتواجد في المركز الأخير من المجموعة برصيد ثلاث نقاط متعادلاً مع نادي أوليمبياكوس بنفس عدد النقاط لكنه يأتي أمامه بفارق الأهداف، واليوم أمامه لقاء صعب ضد مانشستر سيتي علي أرضية إستاد الإتحاد.

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هدف تقدم مانشستر سيتي “توريس”

هدف مان سيتي الثاني “أجويرو”