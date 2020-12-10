أسطورة الكرة السعودية والاسماعيلي المصري “أمين دابو” في ذمة الله

توفي إلى رحمة الله أمين دابو، نجم السعودية وفريق أهلي جدة السابق اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 69 عامًا بأحد مستشفيات مدينة جدة السعودية بعد صراع مع المرض.

نعى النادي أهلي جدة السعودي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) أمين دابو مقدمًا صادق العزاء والمواساة لأسرة وأهل الفقيد.

بدأ دابو، ذو الأصول السنغالية، مسيرته الكروية في فريق الإسماعيلي المصري، قبل أن ينتقل إلى المملكة العربية السعودية وينضم لأهلي جدة ويحصل على الجنسية السعودية.

وكان دابو أحد أهم لاعبي النادي الأهلي عبر التاريخ إذ توج مع الفريق بثماني بطولات.