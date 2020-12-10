رونالدو عن مواجهة ميسي بعد غياب.. “لا توجد منافسة بين العظماء، وبرشلونة يبقى كبير”

ناقش نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو علاقته مع ليونيل ميسي بعد فوز يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا على برشلونة في كامب نو مساء الثلاثاء وأصر النجم البرتغالي على أنه لم يرى ليونيل ميسي منافسًا بعد أن تغلب يوفنتوس على برشلونة بثلاثية ليتصدر المجموعة السابعة.

وسجل رونالدو ركلتي جزاء كما سجل اليافع الأمريكي “ويستون ماكيني” هدفا في ملعب كامب نو حيث انتصر يوفنتوس 3-صفر جعلته ينهي المجموعة السابعة في الصدارة.

وسدد ليونيل ميسي 11 تسديدة في المباراة، منها سبع على المرمى، لكن برشلونة سقط في مواجهة رونالدو المتألق مرة أخرى في الكامب نو حيث تألق دائماً خلال تسعة مواسم في الدوري الاسباني مع ريال مدريد.

وقال رونالدو، الذي شارك ميسي في احتضان قصير قبل المواجهة، إنه لا توجد منافسة بين العظماء على الإطلاق وأضاف نجم يوفنتوس لقناة موفيستار بلوس الاسبانية عقب المباراة: “لطالما كانت لدي علاقة ودية للغاية معه”.

وتابع: “لقد شاركت معه 12 أو 13 أو 14 عامًا من احتفالات توزيع الجوائز. لم أراه مطلقًا كمنافس. إنه يحاول دائمًا أن يفعل ما هو أفضل لفريقه وأنا أيضًا. لطالما كنت أتفق معه جيدًا”.

وأكمل كرستيانو رونالدو قائلاً “لكننا نعلم أنه في كرة القدم، بالنسبة للصحافة، من أجل العرض، هناك منافسة مطلوبة، لكنني دائمًا ما كنت على علاقة جيدة معه. أراه دائمًا”.

و تطرق بعد ذلك رونالدو للمباراة وحلل فوز فريقه الكبير وأوضح بالقول: “برشلونة يمر بوقت عصيب لكنه لا يزال برشلونة. الحقيقة هي أننا سعداء للغاية، لقد علمنا أنها كانت مهمة شبه مستحيلة، كانت مهمة معقدة ولعبنا بشكل جيد”.

وختم بالقول “كان المفتاح هو الدخول في المباراة بشكل جيد، سجلنا هدفين مبكرًا ومن هناك اعتقدنا أن ذلك ممكن”.

..