مالديني: بيولي مذهل ويتوفر على مكانة خاصة في ميلان

مدح الاسطورة باولو مالديني مدرب الفريق ستيفانو بيولي وقال المدير الرياضي في ميلان إن مدرب الفريق “ستيفانو بيولي” له دور خاص في ميلانيلو (مركز تدريبات الفريق) وأوضح أن الجميع ينمو معه.

ويحتل ميلان المركز الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد الأسبوع العاشر، بفارق خمس نقاط عن الغريم إنتر ويخوض حاليًا سلسلة من 22 مباراة بدون هزيمة في الدوري، ليواصل مستواه الرائع في عام 2020.

وأشاد مالديني بالمدرب بيولي لعمله في ميلانيلو وقال إن مدرب فيورنتينا السابق يجلب الحساسية والشدة للفريق ما أثر إيجابياً على نتائج الروسونيري.

وقال مالديني لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت عن ستيفانو بيولي: “لديه دور خاص. إنه يجلب الهدوء والتوازن وثقافة كرة القدم. إنه يجلب الاحاسيس، ولكن أيضًا القوة. بطريقة هادئة وليست شديدة، وهذا ما تدركه من الخارج”.

وأضاف قائد ميلان السابق وحامل لقب دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات “أؤكد لكم أن بيولي مذهل، ويعرف كيف يدفعهم بطريقته الخاصة. أعتقد أن هذه فرصة لتحقيق قفزة، حتى بالنسبة له”.

وختم مالديني قائلاً: “الكل ينمو معه. اندلعت شرارة في ميلان، وهو أمر ربما لم ينطلق في الأندية الأخرى. من الصعب معرفة سبب حدوث ذلك، لكن عندما كنت ألعب، شعرت بالفرق بين هذا والأندية الأوروبية الكبرى الأخرى. يحظى ميلان بالاحترام، ربما على وجه التحديد لأنهم فازوا وخسروا الكثير”.

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