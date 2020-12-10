بطل الثلاثية التاريخية “الاهلي” يكتفي بـ 28 لاعبًا في القائمتين المحلية والأفريقية

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أنه تم قيد 28 لاعبًا محليًا وأفريقيا استعدادًا للموسم الجديد سواء في بطولتي الدوري والكأس المحليتين أو النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لإذاعة (راديو مصر) اليوم الأربعاء إن دوري أبطال أفريقيا هي بطولة مُهمة خاصة أنها كانت غائبة عن الأهلي منذ عام 2013، قبل أن يتوج بها في العام الحالي.

وأضاف عبد الحفيظ “قضينا فترة من السعادة الكبيرة بعد الفوز بدوري الأبطال، لكن لدينا تحديات قادمة، وسنطوي تلك الصفحة ونبدأ الأستعداد لمباريات الدوري المصري، والنسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا”.

وأوضح عبد الحفيظ “سجلنا 28 لاعبًا محليًا وأفريقيا، وربما نستعين ببعض اللاعبين الشباب مثل عربي بدر ومحمد شكري وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وهم في حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق أيضًا”.

وأكد مدير الكرة بالأهلي على أنه “لا توجد أي مشكلة في القائمة الأفريقية بالنسبة لنا”.

وتابع “هناك اتجاه داخل الأهلي لتمديد عقود بعض اللاعبين، ومنهم محمد شريف، الذي أعير لفريق إنبي في الموسم الماضي”.

كما أكد عبد الحفيظ على أن: “اتحاد كرة القدم المصري طرح إمكانية خوض مسابقة الكأس المحلي بدون الدوليين، والتخلي عن لاعبي المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد، وسيكون الأمر بيد قرار الجهاز الفني ومجلس الإدارة في النهاية، وموسيماني لم نتحدث معه حتى الآن في تلك الأمور”.

يذكر أن الأهلي توج بالثلاثية التاريخية (الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا) في موسم 2019 / .2020

وتوج الفريق الأحمر بلقب الدوري للمرة الثانية والأربعين في تاريخه والخامسة على التوالي، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزًا بالبطولة، وهو ما ينطبق على بطولة كأس مصر، الذي فاز الأهلي بلقبها أيضًا للمرة السابعة والثلاثين، وكذلك في دوري الأبطال، التي حصل عليها للمرة التاسعة، ليبتعد بفارق 4 ألقاب أمام أقرب ملاحقيه الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي.