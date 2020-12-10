الامارات | عموري: أي لاعب يتمنى اللعب في الأهلي المصري

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شكرا لقرائتكم خبر عن عموري: أي لاعب يتمنى اللعب في الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة، عمر عبدالرحمن، رداً على سؤال حول إمكانية انضمامه إلى الأهلي المصري، أن أي لاعب يتمنى الانضمام إلى بطل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.
وقال «عموري» في تصريحات لقناة «أون سبورت» المصرية، إنه شرف كبير لأي لاعب أن ينضم إلى الأهلي المصري، متوجهاً بالتهنئة للفريق القاهري، وزميله السابق في نادي العين، المصري حسين الشحات، عقب تحقيق «الأحمر» للثلاثية بفوزه بألقاب كل من الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا.
وأشاد عموري بإمكانات حسين الشحات، وقال: «يعد من أفضل الشخصيات التي تعرفت إليها، إذ إنه بار بوالديه ويستحق ما وصل إليه، ومن جانبي تشرفت باللعب معه في فريق العين».
وأضاف: «الشحات يمتلك إمكانات كبيرة، تجعله أفضل لاعب في منتخب مصر، بعد نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح»، أما بالنسبة إلى رحيل الشحات عن العين، قال: «الجميع كان يعلم برغبة الشحات في الانضمام إلى الأهلي، ولاشك أنه حقق حلمه وفاز بالعديد من الألقاب مع الفريق».
• إمكانات الشحات تجعله أفضل لاعب في مصر بعد صلاح.
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