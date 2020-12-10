شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: لاعبو الزمالك أبطال ولي الشرف أن أعمل معهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شدد جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، على أن فترة الراحة التي حصل عليها الزمالك قبل نصف نهائي أفريقيا، أثرت على الفريق بالسلب، بعد تأجيل المباراة أكثر من مرة بسبب إصابات لاعبي الرجاء بكورونا، كما أن الفريق تأثر خسارة النهائي الأفريقي، عندما واجه طلائع الجيش في نصف نهائي الكأس.

وأضاف باتشيكو: «لعبنا بشكل جيد في نهائي أفريقيا، وأهنئ الأهلي على فوزه بدوري أبطال إفريقيا، ولكن نحن نقدر كرة القدم المصرية، ومن العدل أن نقول أن فوز الأهلي كان صعبًا لأننا بدأنا المباراة بالتأخر بهدف وتعادلنا، والإحصائيات كانت أفضل لنا، ولاعبونا كانوا أبطالًا، ولي الشرف أن أعمل مع هذه المجموعة».

واختتم باتشيكو تصريحاته: «لاعبو الزمالك تأثروا بالهزيمة من الأهلي في نهائي افريقيا لذا لم يظهروا بشكل جيد في مباراة طلائع الجيش، بخلاف السفر لخوض المباراة خارج القاهرة».