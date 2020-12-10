شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: خسرنا جهود لاعبين مميزين في النهائي الأفريقي ولكن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، إن لاعبي الفريق تم استهلاكهم بشكل كبير بسبب السعي للتأهل إلى البطولة الأفريقية.

وأضاف باتشيكو، خلال حديثه لبرنامج زملكاوي، أن كان ينافس الزمالك على بطاقة المركز الثاني، بعكس الأهلي، الذي حسم موقفه مبكرًا، وقام بإراحة لاعبيه.

واستطرد البرتغالي: «قدمنا مباراة ممتاز أمام الرجاء، لأننا حصلنا على راحة أسبوعًا قبل المباراة، وهو ما مكننا من التحضير الجيد للمباراة».

وأوضح: «أوباما لاعب مبتكر جدًا، وفقدنا خدمات أحسن مدافع في مصر هو محمود حمدي الونش، وافتقدنا عبدالله جمعة الذي يقدم مستويات طيبة في الدفاع والهجوم، وخسرنا التوازن وعناصر الفوز التي كانت عندنا، ولكن اللاعبين الآخرين لعبوا بشكل جيد في النهائي الأفريقي».