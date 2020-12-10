شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يكشف تفاصيل عودته للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أسباب العودة مجددا لقيادة القلعة البيضاء، حيث أكد أن إمكانيات النادي الكبيرة، وارتباطه بالجماهير، هما سبب الموافقة على العودة لتدريب الفريق من جديد، رغم أنه وصلته دعوات من أندية مصرية أخرى.

وأضاف باتشيكو أنه رحل عن الزمالك في الولاية الأولى بسبب سوء تفاهم، موضحا أنه عمل مع أشخاص لديهم إمكانيات كبيرة وارتبط بنادي الزمالك، ولهذا وافق على العودة لتدريب الزمالك.

وتابع باتشيكو: «منذ شهرين ونصف الشهر عندما وافقت على تدريب الزمالك أكثر ما كان يشغلني هو معرفة حالة الفريق، ورأيت فريقا قويا ولاعبين مميزين، ولكن كان يوجد عدم توازن على بعض المستويات، لذا وجدت أنني أستطيع تحسين الفريق، وبالفعل تمكنت من تحسين بعض الأمور مع احترامي لكل المدربين الذين سبقوني».

وواصل المدير الفني للزمالك: «ركزت على العمل أكثر دفاعيا وكنا نحتاج أن يكون هناك تكتل دفاعي واستطعنا تنفيذه، وكانت لدينا كل مباراة خضناها كمباراة نهائية للحفاظ على المركز الثاني بالدوري، وحافظنا عليه بعد معاناة كبيرة من غيابات وإصابات، وكان من المهم الحفاظ على الفريق في بطولة أفريقيا.