شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: سنوافق على احتراف مصطفى محمد حال توافر البديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بالزمالك أن رحيل مهاجم الفريق مصطفى محمد مرفوض في الوقت الحالي ، لأن الفريق لم يتعاقد مع بديل مناسب حتى يسمح للاعب بالاحتراف الخارجي.
وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية إن الفريق يحتاج إلى جميع لاعبيه في الفترة الحالية ، وسيسمح للاعب بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم بنفس الكفاءة.
وأضاف أن الزمالك لم يتعاقد مع بديل مناسب لمصطفي محمد حتي يسمح للاعب بالإحترافي الخارجي خلال الفترة المقبلة.
خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مرانا قويا اليوم فى اطار استعدادات الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر اقامتها السبت المقبل فى الأسبوع الأول من الدورى.
وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بذبح عجل على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك تباركا قبل انطلاق الموسم الجديد، وحرص اللاعبون أن يتم تقسيم العجل على عمال النادي.
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