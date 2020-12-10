شكرا لقرائتكم باتشيكو: وافقت على ضم الشيخ ولا أعلم سبب عدم قدومه.. وعادل لا يناسب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، أن طارق حامد هو قلب الزمالك وقائد حقيقي داخل الملعب، وتألق بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد حرمني من إعطاء الفرصة للبدلاء وحازم لاعب مميز وإصابته أثرت على أداء الفريق.

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "قطاع الناشئين من أولوياتي في الزمالك وأراهن على تألقهم مع الفريق واستعنت بأسامة فيصل في ربع نهائي ونصف نهائي الكأس، وأنا أثق في الشباب وأنوي منحهم الفرصة ولا أرغب في أن يشعروا بأنهم غير قادرين على اللعب في الزمالك ولكنني أبحث عن الأفضل لمنحه الفرصة".

أردف: "أمير عادل خلال سنتين أحرز هدفين وتنقل لأكثر من نادي وهذا لا يناسب الزمالك"، كاشفا: "الفارق بين فريق 2014 و2020 أن لاعبي 2014 كانوا جميعهم على مستوى واحد وكنت أملك حوالي 20 لاعبا بنفس المستوى ولكن في الفريق الحالي البدلاء ليسوا على نفس مستوى الفريق الحالي".

شدد: "شاهدت فيديوهات حميد أحداد مع الرجاء لذا طلبت عودته وروقا لاعب جيد وأفكر في الدفع بفتوج ظهير أيسر وأمامه عبد الله جمعة لتشكيل جبهة قوية، ولدينا 4 مساكين وكنت طلبت ضم مدافع من لجنة الكرة السابقة الحالية لاسيما وأنه لو أصيب لاعب او أكثر سيتأثر خط الدفاع".

كشف: "كنت أرغب في ضم أحمد الشيخ لأنه لديه قدم يسرى جيدة ويجيد لعب الكرات الثابتة وكان من الممكن المبادلة بينه وبين أوباما، ولكنه لم يحضر لأسباب لا أعلمها، والمشكلة أنهم استطلعوا رأيي ولماذا سألوني من البداية طالما أنهم لا يرغبون في ضمه؟، وكنت أرغب سيسيه في العودة للمشاركة معنا وأرى أن إمكانياته تسمح بذلك لأنني أرغب في أن يكون الأفضل معنا".