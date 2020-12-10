موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري بالموسم الجديد

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد
موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد حيث يلتقي المارد الأحمر نظيره المقاصة في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساء يوم الأحد 13 ديسمبر الجاري على أرضية ملعب استاد السلام.
موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد
موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد وكان الأهلي قد حقق لقب الدوري المصري الموسم الماضي برصيد 89 نقطة للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.
موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد
موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد
أعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، جدول مباريات الدورى العام الجديد موسم 2020 -2021 ، والذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد وصول جميع الموافقات الأمنية على ملاعب ومواعيد المباريات وفقا للاتفاق مع اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية.
موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد
يبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري العام 2020-2021، يوم 11 ديسمبر المقبل، كما أعلن مازن مرزوق، الرئيس الجديد للجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أن الأندية رفضت فكرة الدوري من دور واحد، الدوري سيستمر دون لاعبي المنتخب الأوليمبي.
موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد
موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق، مواعيد وملاعب الأسابيع السبعة الاولى من عمر الدورى الممتاز الجديد لكرة القدم 2020 -2021، ولم يتحدد الملعب الذى يستضيف مباريات الزمالك فى الدورى الجديد حتى الأن وفقا للجدول المعلن من اتحاد الكرة.
موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد
وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن نادى الزمالك اختار ستاد القاهرة لإستضافة مبارياته فى الدورى الجديد، كما حدد ستاد بتروسبورت كبديل تحسبا لغلق ستاد القاهرة خلال الفترة المقبلة من أجل زراعة البذور الشتوية، بينما اختار النادى الأهلى ستاد السلام لمبارياته، ويترقب اتحاد الكرة وصول الموافقات الأمنية الرسمية على ملاعب مباريات الدورى لاعلان جدول الدورى الجديد 2020 -2021.
موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد
وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات إنه لن يتم تأجيل أي مباراة في الدورى الجديد إلا في حالة الظروف القهرية، وأن مسابقة الدوري لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، ولن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط.موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديدوأضاف مازن مرزوق: "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد
وأكد مرزوق أنه لن يتم تأجيل أى مباراة فى الموسم الجديد بسبب حالات الكورونا، إلا إذا وصل عدد حالات الإصابات إلى 16 لاعبا، مشيرا إلى أنه سيتم تغريم النادى الذى يصل إلى هذا العدد من الإصابات لاعتباره إهمال طبى.
موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد
وقال مرزوق فى اجتماعه باتحاد الكرة مع ممثلى الأندية أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة في انطلاق الدوري المصري الموسم الجديد
وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها الحكم سيلغى المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.
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