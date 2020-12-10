«55 ثانية».. بعد هدف صلاح «الأسرع والتاريخي» أمام ميتلاند.. الـ«فيفا» تتغني به.. ماذا قالت عنه؟

بعد هدف الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، والذي نجح في تسجيله في شباك ميتييلاند الدنماركي، في المباراة المقامة الآن، في الجولة الختامية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، أشاد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بالنجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى، بعدما سجل أسرع هدف لفريقه في تاريخ مشاركاته في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث أحرز الهدف الأول للريدز ضد ميدتييلاند الدنماركى 1-0، بعد 55 ثانية فقط، ليصبح الهداف التاريخى لفريقه بـ 22 هدفا.

وكتب الاتحاد الدولى لكرة القدم، عبر حسابه بموقع تويتر:"محطم الأرقام القياسية!محمد صلاح، سجّل أسرع هدف على الإطلاق لليفربول في دوري أبطال أوروبا: 55 ثانية!، حطم رقم ستيفن جيرارد (21 هدف) وأصبح الهداف التاريخي للريدز في البطولة22 ". حسبما نشرؤ موقع "اليوم السابع".

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس” فإن محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا الآن، برصيد 22 هدفًا متفوقًا على أسطورة الريدز ستيفن جيرارد صاحب الـ 21 هدفًا.

ويعتبر هدف صلاح، أسرع هدف في تاريخ اللاعب المصري، منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزي، وفي تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

تمكن فريق ميتلاند الدنماركي، من تسجيل الهدف الأول في شباك ضيفه ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي انطلقت في الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب "mch أرينا" معقل الفريق الدنماركي، في واحدة من مباريات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويقودها تحكيميا الفرنسي فرانسوا ليتيزييه، في مواجهة تعد تحصيل حاصل، خاصة بعدما حسم محمد صلاح ورفاقه في فريق الريدز تأهلهم للدور المقبل بالجولة الماضية، بعد الفوز على أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون مقابل أحرزه كيرتيس جونز.

وأدرك ميتلاند التعادل بعدما أحرز هدفه الأول من ركلة جزاء تم احتسابها بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليحرز منها ألكسندر تشولز هدف الفريق الدنماركي الأول في الدقيقة 62، مسددا على يمين حارس الريدز، لتصبح النتيجة التعادل بهدف لكل فريق.



وجاء هدف ليفربول الأول، بعدما ضغط محمد صلاح على مدافع ميتييلاند ليخطئ الأخير ويسقط أرضًا، قبل أن يحصل صلاح على الكرة وينطلق بها من منتصف الملعب بسرعة بالغة ليضل بها إلى منطقة الجزاء ويضعها في شباك أصحاب الأرض بسهولة.

بدأ فريق ليفربول في السيطرة على مجريات المباراة في أول 10 دقائق، ثم تراجع الأداء قليلًا ليخيم الهدوى على بقية أحداث الشوط الأول.

فيما أضاع مهاجم ليفربول، البلجيكي ديفوك أوريجي فرص هدف محقق، بعدما وضع كرة طولية ارتدت بجوار القائم الأيسر لحارس ميتييلاند.

وحاول فريق ميتييلاند الضغط على الحارس الشاب للريدز كيليهير، إلا أن الأخير كان في الموعد ليتصدى لهجمات الفريق الدنماركي ويحافظ على نظافة شباكه خلال شوط المباراة الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول، حرم حارس ميتييلاند نابي كيتا من تعزيز الهدف الثاني لفريق ليفربول.