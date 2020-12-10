شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 9/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 9/12/2020 ، الكثير من الأخبار الهامة وجاء أبرزها سلبيةمسحة عمر السعيد |، و تقدم لجنة الحكماء بشكوى لوزير الرياضة من تواجد فاروق جعفر بلجنة الكرة ، و دراسة تعديل عقد فتوح

حكماء الزمالك تشكو لوزير الرياضة من تواجد فاروق جعفر فى لجنة الكرة

أكد أحمد مصطفي نجم الزمالك الأسبق وعضو لجنة الحكماء في الزمالك ، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أخبره خلالها باعتذاره عن التواجد في اللجنة بسبب اعتراضه علي وجود فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق في لجنة الكرة بالنادى.

لاعبو الزمالك يذبحون عجلا قبل انطلاق الموسم

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بذبح عجل على هامش المران اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة و ذلك تباركا قبل انطلاق الموسم الجديد ، وحرص اللاعبون أن يتم تقسيم العجل علي عمال النادي.

اجتماع مجلس ادارة الزمالك لبحث بعض قرارات فريق الكرة

تعقد اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك بقيادة المستشار احمد البكري اجتماعا لمجلس الادارة في الوقت الحالي، لمناقشة العديد من القرارات الهامة في مقدمتها القرارات التي تخص فريق الكرة مثل صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة.

سلبية مسحة عمر السعيد مهاجم الزمالك

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والتي خضع لها المهاجم عمر السعيد، جاءت سلبية.

ستاد السويس يستضيف مباراة الزمالك والمقاولون فى أولى جولات الدورى

تأكد بشكل رسمي استضافة ستاد السويس ، لمباراة الزمالك والمقاولون العرب، والمقرر اقامتها السبت المقبل في الأسبوع الأول من الدورى.

أوباما يتواجد اليوم فى تدريبات الزمالك بعد التعافى من كورونا

يتواجد يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب نادى الزمالك، فى تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، بعد التعافى من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما ظهرت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها مؤخرًا وجاءت سلبية، ليتعافى من الإصابة بفيروس كورونا التى لحقت به قبل مباراة فريقه والأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، الذى جمع بينهما على استاد القاهرة، وانتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليتوج الفريق الأحمر باللقب الأفريقى للمرة التاسعة فى تاريخه، ليغيب أوباما عن الفارس الأبيض طوال الفترة الماضية.

الزمالك يدرس تعديل عقد أحمد فتوح

تدرس إدارة الكرة بنادى الزمالك برئاسة أشرف قاسم تعديل عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق والذي عاد مؤخرا من الإعارة لفريق سموحة، حيث يحصل أحمد فتوح علي قيمة مالية أقل من زملاءه في الزمالك، مما دفع إدارة الكرة لدراسة تعديل القيمة المالية لعقده لدعمه نفسيا في مشواره الجديد مع الفريق.

باتشيكو يدرس ضم حميد أحداد لقائمة المقاولون العرب

يدرس الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، ضم المغربى حميد أحداد، مهاجم الأبيض العائد من الإعارة بنادى الرجاء المغربى، لقائمة الفريق التى تستعد لخوض المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.