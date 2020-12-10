شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 9/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء الموافق 9/12/2020 ، الكثير من الأخبار الرياضية الهامة ، وعلى رأسها استبعاد سيرينو من حسابات الفريق حال قيده افريقيا مع صن داونز ، وطرح البدائل ومشاركة بيكهام في التدريبات لأول مرة .

عبد الحفيظ يعلن استبعاد سيرينو من حسابات الأهلى حال قيده أفريقيا مع صن دوانز

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى أن إشراك صن دوانز بطل جنوب أفريقيا للاورجوانى سيرينو فى دوري الأبطال الأفريقى يبعده تماماً عن القلعة الحمراء، وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصـر: "كل شىء في المفاوضات وارد، لكن تم إغلاق باب القيد، ولسنا متعجلين في الأمر، تركنا مكانين في القائمة المحلية، وهناك 5 لاعبين استبدال، يجب أن نتريث في الاختيار، والقرار بالطبع حق أصيل لنادي صن داونز، فهو لاعب إضافة قوية، والتدعيم سيكون مهم في يناير بكل تأكيد، لأن الموسم سيكون طويلا، وارتباطات الفريق كثيرة في الدوري وبطولة أفريقيا".

بيكهام يشارك في مران الأهلي للمرة الأولى.. صورة

شارك أحمد رمضان بيكهام، لاعب الأهلي الجديد، اليوم الأربعاء للمرة الأولى في تدريبات الكرة، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا ، وكان اللاعب قد خضع لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة، وأجرى مسحة طبية مؤخرًا جاءت نتيجتها سلبية..يذكر أن الأهلي تعاقد مع أحمد رمضان بيكهام قادما من صفوف وادي دجلة.

الأهلى: نتواصل مع سفير مصر بالنيجر للترتيب لمباراة سونيديب

تواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، هاتفيًّا مع نبيل مكى، سفير مصر فى النيجر، من أجل التنسيق معه استعدادًا لرحلة الفريق خلال الأيام المقبلة، لمواجهة سونيديب بطل النيجر، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، وقال عبد الحفيظ إن الاتصال الهاتفى تطرق إلى الحديث عن كل الأمور التنسيقية الخاصة بالرحلة.

تفاصيل جلسة موسيمانى مع جيرالدو فى الأهلى قبل انطلاق الموسم الجديد

عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى جلسة خاصة مع الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق خلال الساعات الماضية، أكد له خلالها أنه يثق في قدراته وإمكانياته الفنية ويثق في أنه يمتلك الكثير من القدرات التي يستطيع تقديمها للفريق الفترة المقبلة.

كودجا وبواليا بدائل سيرينو فى الأهلي بالانتقالات الشتوية

وضع مسئولو النادي الأهلي بديلين لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال فشل التعاقد مع الأورجوياني جاستن سيرينو مهاجم صن داونز الجنوب افريقي، ووضعت إدارة الأهلي لابا كودجا مهاجم العين الإماراتي ووالتر بواليا هداف الجونة كأفضل بديلين حال عدم النجاح في انهاء صفقة سيرينو الذي يعد المطلوب رقم واحد من الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

الصقر يكشف رغبة مدرب حراس مرمى الأهلى فى التعاقد مع محمد بسام

قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق إن البلجيكى ميشيل ياكانوني مدرب حراس مرمى الأهلي، طلب التعاقد مع محمد بسام حارس طلائع الجيش في الميركاتو الشتوي القادم، وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الأهلي يفكر في تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة، وبسام من أفضل حراس الدوري المصري، وظهر بشكل جيد مع نادي طلائع الجيش".

الأهلى يهزم كورونا ويستعيد جميع لاعبيه قبل مواجهة المقاصة في انطلاقة الدوري

ستعاد فريق الأهلي جميع لاعبيه المُصابين بفيروس كورونا قبل انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد والذي يستهله المارد الأحمر الأحد المقبل بمواجهة المقاصة في الجولة الأولى لبطولة الدوري، وكان آخر المُتعافين من فيروس كورونا هو أحمد رمضان بيكهام المُنضم للفريق الصيف الجاري قادماً من وادي دجلة وبعد الانتقال للأهلى بـ24 ساعة أُصيب اللاعب بكورنا ليغيب عن تدريبات الفريق الماضية قبل أن يُعلن أمس تعافيه من الفيروس وجاهزيته للمشاركة في التدريبات والمباريات