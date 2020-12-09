شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون: مفاوضات الخطيب لضم «طاهر» إلى الأهلي لم تستغرق ربع ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، إن طاهر محمد طاهر سينجح مع الأهلي بدليل أنه ظهر بمستوى طيب في أول ظهور.

وكشف صلاح عن أن انتقال طاهر للأحمر لم يستغرق أكثر من ربع ساعة مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.



وقدم نادي المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النادي.

وحضر المهندس محسن صلاح رئيس النادي و المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو و عماد النحاس المدير الفنيللفريق مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة.

وحرص مسؤولو المقاولون علي التقاط الصور مع صفقات الفريق الجديدة وسط إجراءات إحترازية مشددة.

وتعاقد المقاولون مع التونسيان، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، وأحمد داودا، أحمد عبد العزيز، أحمد مجدى، باسم على، أحمد شكرى،خالد الحسينى،أحمد كابوريا و محمد حمدى زكى.

ويستعد المقاولون لمواجهة نظيره الزمالك في افتتاح بطولة الدوري الممتاز يوم 12 ديسمبر الجاري.