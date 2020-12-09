شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يسجل فى تعادل ليفربول مع ميدتييلاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق ليفربول ضد مضيفه ميتيلاند الدنماركى بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب «إم سى إتش»، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تألق فيها نجمنا المصري محمد صلاح رفقة الريدز.

وجاء هدف ليفربول عبر محمد صلاح بعد 55 ثانية، ووصل الفرعون المصري إلى الهدف ٢٢ مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للفريق في دوري الأبطال بعد أن تجاوز أسطورة الريدز ستيفين جيرارد صاحب الـ21 هدف.

بهذه النتيجة عزز ليفربول صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، بينما يتذيل ميدتييلاند المجموعة بنقطتين، وضمن الريدز تأهله إلى دور الـ 16 كمتصدر للمجموعة.