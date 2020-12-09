شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تدريبات الإسماعيلي استعدادًا للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريباته اليومية، ضمن برنامج الاعداد لمباراة المصرى البورسعيدي.

ويلتقي الإسماعيلي مع المصري، الأحد المقبل باستاد الجيش برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى بمسابقة الدورى الممتاز.

المران اشتمل على مجموعة من الحصص البدنية الشاقة والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

كما تطرق المران لتدريبات خططية أبرزها التسليم والتسلم والكرات العرضية وسبل ترجمتها لأهداف.