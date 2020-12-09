شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تدريبات الإسماعيلي استعدادًا للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريباته اليومية، ضمن برنامج الاعداد لمباراة المصرى البورسعيدي.
ويلتقي الإسماعيلي مع المصري، الأحد المقبل باستاد الجيش برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى بمسابقة الدورى الممتاز.
المران اشتمل على مجموعة من الحصص البدنية الشاقة والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.
كما تطرق المران لتدريبات خططية أبرزها التسليم والتسلم والكرات العرضية وسبل ترجمتها لأهداف.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر كواليس تدريبات الإسماعيلي استعدادًا للموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.