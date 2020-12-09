شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يوقع غرامة مالية على النصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، قراراً بإلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، بسبب تأخر لاعبيه في النزول إلى أرض الملعب، خلال الشوط الثاني من مباراتهم أمام أبها.

وأعلنت لجنة الانضباط عبر موقع اتحاد اللعبة تفاصيل الغرامة الموقعة على النصر، حيث تأخر لاعبوه في النزول إلى أرض الملعب، وفق ما أورده تقرير مراقب المباراة، التي جمعت الفريق بمضيفه أبها، يوم 3 ديسمبر 2020.

ويعتبر قرار الغرامة نهائياً غير قابل للاستئناف عليه، مما يجبر إدارة النصر على دفع المبلغ «15 ألف ريال» لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم في الوقت المحدد.