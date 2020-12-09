شكرا لقرائتكم خبر عن بن يمين مديراً تنفيذياً للاتحاد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - بدأ المدير التنفيذي خالد بن يمين مهماته العملية بنادي الاتحاد رسميا، ويعتبر المدير التنفيذي الجديد خالد بن يمين أحد الكفاءات الإدارية الناجحة، فقد تقلد مناصب إدارية في لعبة كرة السلة إبان عمله مع إدارات سابقة بنادي الاتحاد، وكان فريق كرة السلة حقق البطولات محليا وخليجيا وعربيا وآسيويا.
ويتطلع بن يمين لتقديم عمل احترافي من خلال تواجده حاليا في منصب الجديد ، الذي تنتظره من خلاله العديد من الملفات التي تحتاج لإنهائها في المرحلة القادمة.
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